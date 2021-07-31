«Кремінь» «на щиті» повертається з Краматорська

Сьогодні, 31 липня, футбольний клуб «Кремінь» у Краматоську поступився супернику з рахунком 2:0. Дубль оформив Руслан Зубков.

«Краматорськ» - «Кремінь» - 2:0

«Кремінь»: Старченко, Бєлоусов, Курелєх, Д.Сидоренко, Пилипенко, Бичков (Галоян 79), Панчишин, В.Сидоренко (Молько 90), Авер’янов, Мурашов (Білоус 73), Галата. Запасні: Мирний, Головко, Навроцький, Алізаде. Головний тренер: Ігор Столовицький

На жаль, Кремінь програв й не зміг порадувати головного тренера Ігоря Столовицького, який провів 60-й тренерський матч у Першій лізі. Для голкіпера Дениса Старченка цей матч також став ювілейним - Денис пропустив 50 м'яч у Першій лізі (другий гол від Руслана Зубкова).