Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Евгений Ихельзон
Собираетесь ехать в Затоку? Плюньте на всё - и айда с нами в Африку!!
Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь» «на щиті» повертається з Краматорська

Сьогодні, 19:24 Переглядів: 503

 Дубль на рахунку ексгравця «Кременя» Зубкова

Сьогодні, 31 липня, футбольний клуб «Кремінь» у Краматоську поступився супернику з рахунком 2:0. Дубль оформив Руслан Зубков.

«Краматорськ» - «Кремінь» - 2:0

Голи: Зубков 38, 62
Попередження: Похитайло (40), Сухаров (45), Дорошенко (68), Коробка (69), Зубков (90+3 ) - Пилипенко (69)
«Краматорськ»: Поспєлов, Прокопчук, Вітенчук, Зубков, Даудов (Дорошенко 55), Єрмоленко, Підручний, Мягков, Сухаров, Похитайло (Трояновський 61), Коробка (Ндукве 84). Запасні: Якубенко, Агапов, Козлов, Сафонов, Гунічев, Куканов, Шушко, Геловані.
Головний тренер: Олексій Городов
«Кремінь»: Старченко, Бєлоусов, Курелєх, Д.Сидоренко, Пилипенко, Бичков (Галоян 79), Панчишин, В.Сидоренко (Молько 90), Авер’янов, Мурашов (Білоус 73), Галата. Запасні: Мирний, Головко, Навроцький, Алізаде. Головний тренер: Ігор Столовицький
На жаль, Кремінь програв й не зміг порадувати головного тренера Ігоря Столовицького, який провів 60-й тренерський матч у Першій лізі. Для голкіпера Дениса Старченка цей матч також став ювілейним - Денис пропустив 50 м'яч у Першій лізі (другий гол від Руслана Зубкова).
7 серпня о 16.30 Кремінь прийме вдома Полісся.
1
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Краматорськ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх