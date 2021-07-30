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Кременчук, Споживач

Вода з кранів у Кременчуці: смак та запах знову «на межі»

Вчора, 17:27 Переглядів: 593

 

Вміст марганцю відповідає стандарту, але для «особливих умов»

КП «Кременчукводоканал» щодня публікує показники якості питної води з резервуарів чистої води, що на воодоочисній станції. За їхніми даними, на кінець тижня, 30 липня, показники в нормі і відповідають стандарту, але деякі наближаються до межі.

Так, близькі до межі показники водопровідної води по смаку, запаху, кольору. (Як видно, спека та синьо-зелені водорості, які псують воду у Дніпрі, де стоїть міський водозабор, знову зробили свою справу.)

Зрозуміло, що за умов погіршення якості води на водозаборі, водоканалу доводиться використовувати більше хлору. Хлор залишковий зв'язаний у воді (після хлорування) — 1,17 та 1,16 мг/дм3 при нормі ≤ 1,2.

Марганець в нормі — але для «окремих випадків, пов'язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу». Норма жорсткішого нормативу ≤ 0,05 мг/дм3; норма для так званих особливих умов 0,5 мг/дм3. У резервуарах питної води водоканалу - 0,152 та 0,147.

Тож вирішуйте, пити воду з крану чи ні. Таблицю якості можна подивитися тут.

Пити чи не пити? Директор водоканалу - про якість води з кранів
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: вода Кременчуукводоканал якість води
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