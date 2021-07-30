Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Евгений Ихельзон
Собираетесь ехать в Затоку? Плюньте на всё - и айда с нами в Африку!!
Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Кременчук, Полтавщина

Кременчужан запрошують долучитися до Бюджету участі

Вчора, 18:01 Переглядів: 393

 

Заявки приймають до 20 серпня

20 липня розпочався прийом проєктів на Бюджет участі Полтавської області 2021 року. Взяти участь у конкурсі можуть ініціативні мешканці Полтавщини. Для цього потрібно написати проєкти в сфері соціального захисту, безпеки та громадського порядку, навколишнього середовища, комунального господарства, енергоефективності, культури та освіти, спорту та туризму і вибороти кошти на їх реалізацію в рамках обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини на 2021 – 2023 роки». По це повідомили у пресслужбі Полтавської облради. 

Учасником Бюджету участі Полтавської області може стати кожен мешканець Полтавської області, якому виповнилося 14 років, та який має власну цікаву ідею для реалізації в інтересах громади.

5 кроків подачі проєкту

1.Заповни аплікаційну форму та стань учасником проєкту

2.Збери 30 підписів на підтримку своєї ідеї

3.Подай проєкт онлайн або особисто до пункту супроводу чи в локальну групу

4.Рекламуйте свій проєкт. Автор проєкту самостійно рекламує його, щоб отримати найбільшу кількість голосів

5.Проголосуй. Обери до трьох проєктів і проголосуй онлайн

Проєкт за встановленою формою автор може подати через систему Smart Region Полтавської області або надіслати на електронну пошту bu@oblrada-pl.gov.ua для подальшого його внесення в систему модератором або адміністратором.

Прийом проєктів триватиме до 20 серпня включно. Після цього, до 14 вересня, усі подані проєкти розглядатиме журі, до 30 вересня триватиме голосування за проєкти. До 31 жовтня мають оголосити проєкти-переможців цьогорічного конкурсу. А до 31 грудня 2022 року переможні проєкти мають реалізувати.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: бюджет участі громадський бюджет
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх