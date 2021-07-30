Кременчужан запрошують долучитися до Бюджету участі

Вчора, 18:01 Переглядів: 393

20 липня розпочався прийом проєктів на Бюджет участі Полтавської області 2021 року. Взяти участь у конкурсі можуть ініціативні мешканці Полтавщини. Для цього потрібно написати проєкти в сфері соціального захисту, безпеки та громадського порядку, навколишнього середовища, комунального господарства, енергоефективності, культури та освіти, спорту та туризму і вибороти кошти на їх реалізацію в рамках обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини на 2021 – 2023 роки». По це повідомили у пресслужбі Полтавської облради.

Учасником Бюджету участі Полтавської області може стати кожен мешканець Полтавської області, якому виповнилося 14 років, та який має власну цікаву ідею для реалізації в інтересах громади.

5 кроків подачі проєкту

1.Заповни аплікаційну форму та стань учасником проєкту

2.Збери 30 підписів на підтримку своєї ідеї

3.Подай проєкт онлайн або особисто до пункту супроводу чи в локальну групу

4.Рекламуйте свій проєкт. Автор проєкту самостійно рекламує його, щоб отримати найбільшу кількість голосів

5.Проголосуй. Обери до трьох проєктів і проголосуй онлайн

Проєкт за встановленою формою автор може подати через систему Smart Region Полтавської області або надіслати на електронну пошту bu@oblrada-pl.gov.ua для подальшого його внесення в систему модератором або адміністратором.

Прийом проєктів триватиме до 20 серпня включно. Після цього, до 14 вересня, усі подані проєкти розглядатиме журі, до 30 вересня триватиме голосування за проєкти. До 31 жовтня мають оголосити проєкти-переможців цьогорічного конкурсу. А до 31 грудня 2022 року переможні проєкти мають реалізувати.