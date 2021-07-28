За минулу добу на Полтавщині виявили 18 нових випадків COVID-19, в Україні - 717

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що за добу на Полтавщині захворіло 18 людей, 16 осіб одужали.
В області не зафіксували жодного летального випадку.
За весь час пандемії на Полтавщині COVID-19 виявили у 78 244 людей, з яких 76 128 одужали. Зареєстровано 1 872 летальних випадки.
В Україні, за інформацією МОЗ, діагностували коронавірус у 717 громадян, зокрема, захворіли 36 дітей та 97 працівників медичної галузі.
До шпиталів потрапили 507 осіб, а одужало 459 людей.
Зареєстрували 15 летальних випадків.
Усього за добу в країні здійснили 46 244 тестувань (20 673 - ПЛР, 8 592 - ІФА, 16 979 – дослідження експрес-тестами).