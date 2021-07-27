Куди ми подорожуємо: Польща, Туреччина чи Єгипет?

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 908 Коментарів: 4

У першу десятку популярних країн серед українських туристів потрапили також Угорщина, Росія, Румунія, Білорусь, Словаччина, Молдова та ОАЕ

У 2021 році українці найчастіше подорожували до Польщі (понад 1,9 мільйони осіб), Туреччини (774,5 тисяч громадян) та Єгипту (понад 705 тисяч поїздок). Про таке заявила Державна прикордонна служба на своєму офіційному сайті.

Кількість подорожей до Туреччини зросла у 6 разів в порівнянні з першим півріччям минулого року, а до Єгипту – лише вдвічі.

Щодо Туреччини, то й у зворотньому напрямку спостерігається схожа тенденція: до нас приїхало на 29% більше туристів із цієї країни, ніж минулого року.



