Завершується будівництво найбільшого на Полтавщині шляхопроводу тунельного типу

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У селі Шевченкове на Решетилівщині на км 154+565 автодороги Н-31 Дніпро – Решетилівка завершується будівництво найбільшого в Полтавській області шляхопроводу тунельного типу. Споруда призначена для перетину траси Н-31 великогабаритною сільськогосподарською технікою та транспортом місцевих мешканців.

Наразі підрядник проводить влаштування основного проїзду по тунелю. Паралельно триває влаштування підходів до тунелю та проїзду по штучній споруді.

Висота проїзду автотранспорту в тунельній частині шляхопроводу складає 5,5 м. Ширина – 9 м. Він повністю споруджений із монолітного залізобетону. Для цього використано близько 1000 м³ бетону (приблизно 100 бетонозмішувачів) та більше 200 тонн металевої арматури.

Траса Н-31 Дніпро – Решетилівка сполучатиме Дніпро та Київ. Її протяжність у двох областях – 138,4 км. У Дніпропетровській – 59 км будується в асфальтобетоні, у Полтавській області – 79 км в цементобетоні.