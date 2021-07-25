Тренерів Кременчука нагородили з нагоди початку Олімпіади та Всеукраїнського дня тренера

Із нагоди початку Олімпіади та Всеукраїнського дня тренера відзначили тренерів Полтавщини за досягнення у спортивній роботі. 23 липня у Полтаві відбулися урочистості з нагоди відкриття XXXII Літніх Олімпійських ігор Токіо 2020 та відзначення професійного свята тренерів з видів спорту.
Згідно Указу Президента України Володимира Зеленського у 2021 році 19 липня започатковано професійне свято - День тренера. Свято фахівців, які готують спортсменів до найважливіших змагань у їхньому житті – до Олімпійських ігор, Всесвітніх ігор, Паралімпіади та Дефлімпіади.
Саме в липні 1996 року національна збірна команда України вперше взяла участь в Олімпійських іграх як самостійна команда незалежної держави.
Начальник Управління молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації Марина Трохименко привітала присутніх від імені голови Полтавської облдержадміністрації та вручила нагороди.
Грамоти Полтавської обласної державної адміністрації отримали:
- Віктор Козін, тренер-викладач Полтавської обласної дитячо-юнацької реабілітаційно-спортивної школи інвалідів з футболу;
- Микола Богодистий, тренер-викладач Полтавської обласної дитячо-юнацької реабілітаційно-спортивної школи інвалідів з карате;
- Микола Закладний, тренера-викладач вищої категорії Полтавської обласної ДЮСШ «Колос»;
- Микола Мацапура, тренер-викладач з веслування на байдарках і каное ШВСМ;
- Юрій Щипця, тренер-викладач з легкої атлетики ДЮСШ «Авангард», м. Кременчук;
- Анатолій Коханевич, тренер-викладач із греко-римської боротьби ДЮСШ «Авангард», м. Кременчук.
Подяками голови Полтавської обласної ради нагородили:
- Кречетова Олександра – тренера вищої категорії з плавання Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності;
- Камерилова Олега – старшого тренера-викладача з веслування на байдарках і каное Полтавської обласної ШВСМ;
- Семенягу Костянтина, директора Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності.
Грамотою Управління молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації нагородили:
- Ткаченко Миколу, голову Полтавського обласного осередку з гирьового спорту;
- Оксану Катулевич, тренера-викладача з відділення футзал ДЮСШ ім. О. Бутовського;
- Лілію Занько, тренера-викладача вищої категорії Полтавської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос»;
- Марію Лівер, тренера-викладачаПолтавської обласної дитячо-юнацької реабілітаційно-спортивної школи інвалідів з плавання.