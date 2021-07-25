Тренерів Кременчука нагородили з нагоди початку Олімпіади та Всеукраїнського дня тренера

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 601

Із нагоди початку Олімпіади та Всеукраїнського дня тренера відзначили тренерів Полтавщини за досягнення у спортивній роботі. 23 липня у Полтаві відбулися урочистості з нагоди відкриття XXXII Літніх Олімпійських ігор Токіо 2020 та відзначення професійного свята тренерів з видів спорту.

Згідно Указу Президента України Володимира Зеленського у 2021 році 19 липня започатковано професійне свято - День тренера. Свято фахівців, які готують спортсменів до найважливіших змагань у їхньому житті – до Олімпійських ігор, Всесвітніх ігор, Паралімпіади та Дефлімпіади.

Саме в липні 1996 року національна збірна команда України вперше взяла участь в Олімпійських іграх як самостійна команда незалежної держави.

Начальник Управління молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації Марина Трохименко привітала присутніх від імені голови Полтавської облдержадміністрації та вручила нагороди.

- Тренер - ключова фігура підготовки спортсмена. Він допомагає досягати спортивних результатів, вчить ставити цілі і досягати їх, виховує силу волі. Тренер завжди поруч зі спортсменом в процесі його підготовки і змагальної практики. Ця людина стежить за здоров'ям вихованця, його режимом, а також відчуває настрій спортсмена, вміє вчасно підбадьорити, – говорить Марина Трохименко. – Сьогодні зібралися тренери Полтавської області, ми хочемо подякувати Вам за працю, побажати високих стартів, переможних фінішів, відмінного здоров’я і бадьорості та нагородити вас відзнаками.

Грамоти Полтавської обласної державної адміністрації отримали:

- Віктор Козін, тренер-викладач Полтавської обласної дитячо-юнацької реабілітаційно-спортивної школи інвалідів з футболу;

- Микола Богодистий, тренер-викладач Полтавської обласної дитячо-юнацької реабілітаційно-спортивної школи інвалідів з карате;

- Микола Закладний, тренера-викладач вищої категорії Полтавської обласної ДЮСШ «Колос»;

- Микола Мацапура, тренер-викладач з веслування на байдарках і каное ШВСМ;

- Юрій Щипця, тренер-викладач з легкої атлетики ДЮСШ «Авангард», м. Кременчук;

- Анатолій Коханевич, тренер-викладач із греко-римської боротьби ДЮСШ «Авангард», м. Кременчук.

Подяками голови Полтавської обласної ради нагородили:

- Кречетова Олександра – тренера вищої категорії з плавання Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності;

- Камерилова Олега – старшого тренера-викладача з веслування на байдарках і каное Полтавської обласної ШВСМ;

- Семенягу Костянтина, директора Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності.

Грамотою Управління молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації нагородили:

- Ткаченко Миколу, голову Полтавського обласного осередку з гирьового спорту;

- Оксану Катулевич, тренера-викладача з відділення футзал ДЮСШ ім. О. Бутовського;

- Лілію Занько, тренера-викладача вищої категорії Полтавської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос»;

- Марію Лівер, тренера-викладачаПолтавської обласної дитячо-юнацької реабілітаційно-спортивної школи інвалідів з плавання.