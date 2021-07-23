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Кременчук

«Шум стоит невозможный»: кременчужани скаржаться на польоти вертольотів

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 2

 Кременчужанам радять знімати відео та фото 

До редакції «Телеграфа» звернулася кременчужанка Оксана і поскаржилася на вертольоти, які низько літають над будинками.

- Почему вертолеты летают над частными домами в Большой Кахновке? Пролетают над жилыми домами довольно низко и часто. Но кроме этого, они еще летают и после 11 вечера до 3-х часов ночи. Шум стоит невозможный. Жители Кохновки очень возмущены, - написала кременчужанка Оксана.

Ми поцікавилися на засіданні виконкому чи може місто вплинути на польоти вертольотів над будинками кременчужан.

- Велика Кохнівка біля аеродрому й вертольоти завжди злітають. Ми передамо інформацію балансоутримувачу - льотному коледжу. Наскільки мені відомо, всі маршрути погоджені й вертольоти заходять на посадку на максимально далеку відстань від будинків, - відповів міський голова Віталій Малецький.

Мер Кременчука порадив зняти відео чи зробити фото того, як низько над будинками пролітають гвинтокрили.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Большая Кохновка Велика Кохнівка скарга
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