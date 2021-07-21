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Сьогодні у Кременчуці на вечорі поезії презентують книгу «На крилах поезії»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 309

 

Захід відбудеться у галереї

21 липня о 17.00 у Кременчуцькій міській художній галереї (вул. Коцюбинського, 4) відбудеться вечір поезії «Малюю у словах вечірні зорі неба...» та презентація книги Ірини Чередник «На крилах поезії».

У програмі:

  • презентація книги
  • авторські читання
  • музичні композиції


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Автор: Альона Душенко
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