Медсестра з Поток врятувала 6-річну дитину

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 302 Коментарів: 2

На засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради відзначили грамотою та квітами медичного працівника Потоківської амбулаторії Віталію Цему.

17 червня Віталія швидко зреагувала на ситуацію. Жінка перебувала в Потоківській амбулаторії, коли почула заклик про допомогу. Дитина була у критичному стані. Медичний працівник професійно надала першу допомогу місцевій 6-річній дитині. До приїзду бригади швидкої допомоги Віталія робила непрямий масаж серця дитині, яка не дихала та впала в кому, чим і врятувала їй життя.