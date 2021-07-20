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Кременчук, Здоров'я

Медсестра з Поток врятувала 6-річну дитину

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 302 Коментарів: 2

 

Жінка до приїзду швидкої вивела дитину з коми

На засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради відзначили грамотою та квітами медичного працівника Потоківської амбулаторії Віталію Цему. 

17 червня Віталія швидко зреагувала на ситуацію. Жінка перебувала в Потоківській амбулаторії, коли почула заклик про допомогу. Дитина була у критичному стані. Медичний працівник професійно надала першу допомогу місцевій 6-річній дитині. До приїзду бригади швидкої допомоги Віталія робила непрямий масаж серця дитині, яка не дихала та впала в кому, чим і врятувала їй життя.

 

15
Автор: Альона Душенко
Теги: Потоки
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Коментарі: 2

732
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 10:05

Медсестре - ХВАЛА! Вся суть нашего государства - спас жизнь - вот, возьми, это тебе веник и бумажка. А будь ты чиновником и "раздел" народ на коммуналку втридорога, - выпиши себе миллионную премию и пару дней к отпуску дорисуй. Так и выживают


20 0
78
combat:
Сьогодні, 12:06

умничка


7 0

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