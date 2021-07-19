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Відключення світла 20 липня: хто з кременчужан залишиться без електроенергії

Вчора, 17:02 Переглядів: 1 257

 

Причина - ремонт трансформаторних підстанцій

«Полтаваобленерго» повідомило про тимчасові відключення електроенергії в Кременчуці 20 липня. Причиною називають проведення планових ремонтів на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. 29 Вересня, 8, 10/24;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18, 24/40;
  • вул. Івана Мазепи, 28, 30, 30а;
  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 27 Б, 31/16;
  • вул. Небесноі Сотні, 27-Б, 27-В, 49а;
  • вул. Майора Борищака, 6/20, 9, 22/8;
  • б-р Пушкіна, 28/2.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Шевченка, 102-140;
  • пров. Марії Раскової, 4-118;
  • вул. Вершигори;
  • вул. Ковальова;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Проектна;
  • пров. Зв'язковий;
  • вул. Ціолковського, 38-40;
  • вул. Харківська, 3-10;
  • вул. Автозаводська;
  • пров. Ціолковського;
  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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