Відключення світла 20 липня: хто з кременчужан залишиться без електроенергії

Вчора, 17:02 Переглядів: 1 257

«Полтаваобленерго» повідомило про тимчасові відключення електроенергії в Кременчуці 20 липня. Причиною називають проведення планових ремонтів на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

вул. 29 Вересня, 8, 10/24;

вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18, 24/40;

вул. Івана Мазепи, 28, 30, 30а;

вул. Ігоря Сердюка, 27, 27 Б, 31/16;

вул. Небесноі Сотні, 27-Б, 27-В, 49а;

вул. Майора Борищака, 6/20, 9, 22/8;

б-р Пушкіна, 28/2 .

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: