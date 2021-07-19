Відключення світла 20 липня: хто з кременчужан залишиться без електроенергії

Причина - ремонт трансформаторних підстанцій
«Полтаваобленерго» повідомило про тимчасові відключення електроенергії в Кременчуці 20 липня. Причиною називають проведення планових ремонтів на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. 29 Вересня, 8, 10/24;
- вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18, 24/40;
- вул. Івана Мазепи, 28, 30, 30а;
- вул. Ігоря Сердюка, 27, 27 Б, 31/16;
- вул. Небесноі Сотні, 27-Б, 27-В, 49а;
- вул. Майора Борищака, 6/20, 9, 22/8;
- б-р Пушкіна, 28/2.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Шевченка, 102-140;
- пров. Марії Раскової, 4-118;
- вул. Вершигори;
- вул. Ковальова;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Проектна;
- пров. Зв'язковий;
- вул. Ціолковського, 38-40;
- вул. Харківська, 3-10;
- вул. Автозаводська;
- пров. Ціолковського;
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.