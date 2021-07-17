Хлопець до понеділка має зібрати 20 000 грн
30-річний боєць з Кременчука Олексій Бугаєць терміново потребує операції. Йому до понеділка, 19 липня, необхідно зібрати понад 20 000 грн (операція + ліки). Хлопець у побутових умовах отримав двобічний відкритий перелом нижньої щелепи тіла справа та суглобового відростка зліва зі зміщенням відламків.
Олексій у складі 25 окремої повітрянодесантної бригади добровольцем захищав України з 2015 до 2016 року в районі Донеччини, навіть отримав поранення.
Кошти необхідно зібрати якнайшвидше.