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Кременчук, Благодійність

Боєць з Кременчука Олексій Бугаєць терміново потребує операції

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 1 169

 

Хлопець до понеділка має зібрати 20 000 грн

30-річний боєць з Кременчука Олексій Бугаєць терміново потребує операції. Йому до понеділка, 19 липня, необхідно зібрати понад 20 000 грн (операція + ліки). Хлопець у побутових умовах отримав двобічний відкритий перелом нижньої щелепи тіла справа та суглобового відростка зліва зі зміщенням відламків.

Олексій у складі 25 окремої повітрянодесантної бригади добровольцем захищав України з 2015 до 2016 року в районі Донеччини, навіть отримав поранення. 

Кошти необхідно зібрати якнайшвидше.

Карта Ощадбанку: 4790 7299 4320 4503 (Олексій Бугаєць)


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Автор: Альона Душенко
Теги: АТОшник допомога благодійність
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