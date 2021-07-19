За матеріальною допомогою звернулося на 800 кременчужан більше, ніж минулоріч

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 664 Коментарів: 1

До редакції «Телеграфу» звертаються кременчужани, які жаліються, що неможливо вчасно отримати допомогу з міського бюджету на лікування, хоча важлива кожна хвилина. Ми поцікавилися чому так сталося у міського голови на засіданні виконавчого комітету. Як з'ясувалося, затримки з виплат становлять майже 2 місяці.

- У нас є бюджетний розпис. Гроші розписані на весь рік, а люди, як правило, звертаються на початку року і хочуть цю допомогу отримати в перші місяці, - відповів міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Він додав, що спочатку намагаються виплатити матеріальну допомогу людям, які потребують термінового лікування.

Секретар міської ради Юрій Гриценко зауважив, що цього року подали на 800 заяв більше, ніж за аналогічний період 2020.