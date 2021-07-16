Української мови стане більше: які новації вступили в силу з 16 липня

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Відсьогодні особи, які претендують на посаду в органах держвлади або місцевого самоврядування, повинні будуть здати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів.

16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Із 16 липня року розпочинається новий етап втілення норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної.

Від сьогодні:

всі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи мають проводити державною мовою. Винятки передбачені лише для пісень і фонограм, а також у разі, якщо застосування недержавної мови вимагає творчий задум організатора. Супровід (конферанс) усіх концертів, шоу, перфомансів, розважальних і видовищних заходів має відбуватися винятково українською мовою. Виступи осіб, які не володіють державною мовою, має супроводжувати синхронний або послідовний переклад;

Винятки передбачені лише для пісень і фонограм, а також у разі, якщо застосування недержавної мови вимагає творчий задум організатора. Супровід (конферанс) усіх концертів, шоу, перфомансів, розважальних і видовищних заходів має відбуватися винятково українською мовою. Виступи осіб, які не володіють державною мовою, має супроводжувати синхронний або послідовний переклад; оголошення, афіші, постери, буклети та інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи і вхідні квитки на них слід виготовляти державною мовою. Використання інших мов допускається, якщо текст іншою мовою буде не більшим за обсягом і шрифтом, ніж текст державною мовою. Вимоги щодо розміру шрифту не є обов’язковими при написанні власних імен виконавців, назв колективів і творів, торговельних марок;

Використання інших мов допускається, якщо текст іншою мовою буде не більшим за обсягом і шрифтом, ніж текст державною мовою. Вимоги щодо розміру шрифту не є обов’язковими при написанні власних імен виконавців, назв колективів і творів, торговельних марок; всі вистави іншою, ніж державна, мовою в державних та комунальних театрах необхідно супроводжувати перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб;

мовою музейної справи та мистецьких виставок є державна мова. Всю інформацію, у тому числі аудіовізуальну в музеях, галереях, на виставках, слід подавати українською мовою. Дублювання іншою мовою дозволено, та за умови пріоритетності представлення інформації державною мовою. Це стосується оформлення оголошень, квитків, інформаційної продукції тощо;

Всю інформацію, у тому числі аудіовізуальну в музеях, галереях, на виставках, слід подавати українською мовою. Дублювання іншою мовою дозволено, та за умови пріоритетності представлення інформації державною мовою. Це стосується оформлення оголошень, квитків, інформаційної продукції тощо; мовою туристичного та екскурсійного обслуговування є державна мова . Іншою мовою може здійснюватися туристичне чи екскурсійне обслуговування лише іноземців та осіб без громадянства;

. Іншою мовою може здійснюватися туристичне чи екскурсійне обслуговування лише іноземців та осіб без громадянства; мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова . Фільми, створені іноземною мовою, розповсюджують та демонструють, зокрема і на телебаченні, дубльованими або озвученими державною мовою. Поряд із державною мовою фільми можуть містити аудіодоріжки іншими мовами. Демонстрування іноземних фільмів мовою оригіналу з субтитрами державною мовою дозволено в кінотеатрах, якщо кількість таких сеансів не перевищує 10% від усіх сеансів або в рамках кінофестивалів. Про показ фільму мовою оригіналу із субтитрами має бути повідомлено завчасно;

. Фільми, створені іноземною мовою, розповсюджують та демонструють, зокрема і на телебаченні, дубльованими або озвученими державною мовою. Поряд із державною мовою фільми можуть містити аудіодоріжки іншими мовами. Демонстрування іноземних фільмів мовою оригіналу з субтитрами державною мовою дозволено в кінотеатрах, якщо кількість таких сеансів не перевищує 10% від усіх сеансів або в рамках кінофестивалів. Про показ фільму мовою оригіналу із субтитрами має бути повідомлено завчасно; українські видавці зобов’язані видавати державною мовою не менше 50% усіх випущених протягом року назв книжкових видань, а частка книжок державною мовою, наявних у продажу в кожній книгарні або іншому закладі, що здійснює книгорозповсюдження, має становити не менше 50%.

Також відсьогодні відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» розпочинається реєстрація на іспит про рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків та осіб, які мають намір набути громадянство України.

Як повідомляє Національна комісія зі стандартів державної мови, реєстрація відкриється 16 липня о 00.01, а перші іспити розпочнуться вже 19 липня о 9.30. Про те, як зареєструватися на іспит для визначення рівня володіння державною мовою та ознайомитися з покроковою інструкцією можна на сторінці Національної комісії зі стандартів державної мови.