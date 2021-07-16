320 торговельних закладів Кременчука працюють з порушеннями: результати перевірки

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 488 Коментарів: 1

Також склали 4 протоколи щодо стихійної торгівлі, один з них - повторно

Директорка Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк розповіла на засіданні виконкому 16 липня, що протягом тижня перевірили більше 700 об'єктів. 320 з них мали порушення щодо дотримання карантинних вимог.

Здебільшого зауваження стосувалися відсутності масок та засобів дезінфекції, недотримання соціальної дистанції.

Склали також 4 протоколи з приводу стихійної торгівлі, один з них - повторно.

- Це ті самі « Жигулі » з помідорами у 101 кварталі? - здогадався мер.

Він запропонував обмежити можливості для торгівлі з автомобілів за допомогою півкуль, які останнім часом з'являються на вулицях міста.

Є проблема і з сезонними майданчиками: якщо минулого року таких було 44, то цього року залишилося лише 40, з них документи оформили 28. Документи по 12 майданчикам знаходяться на доопрацюванні, а по 7 - не оформлені взагалі.