Микола Корецький
Техніка від Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС стала хітом сезону
Олександр Ковальчук
Взыскание долга через нотариуса
Олександр Бондар
Робіть не прогнози. Робіть погоду.
Сергiй Кулясов
Айдер Муждабаев: очаровывающая сила интеллекта
Александр Березянский
Анатомия репутации
Роман Владимиров
Таке буває...
Михаил Вейсберг
Как я покупал персидский ковёр
Сергiй Кулясов
Почему когда Зе! морозит глупости - стыдно мне?
Кременчук, Культура, Украина, Мир

Кременчуцький колектив Dance Life виборов призові місця на Міжнародному конкурсі у Грузії

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 575

 

Нашi танцюристи здобули три перших та одне друге мiсце

Кременчуцький колектив сучасного та естрадного танцю Dance Life (керiвники – Iгор та Альона Лашко) виборов призові місця у Мiжнародному конкурсi «Золоте Руно», який проходив у мiсті Батумi (Грузiя) з 2 по 9 липня. Про це ТЪ повідомила Альона Лашко.

Серед бiльш нiж 400 учасникiв з рiзних країн Європи та України нашi танцюристи показали високий рiвень майстерностi та здобули три перших та одне друге мiсце у рiзних вiкових категорiях та номiнацiях «Естрадний танець», «Народна стилізація».

Серця суддiв підкорив запальний «Рок-н-ролл», галасливий «Ярмарок», чарiвна «Зозуля», яскравий «Канкан» та незабутнiй танок грузинських наречених «Нарнарi» у виконанні Dance Life.

3
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Альона Лашко
Теги: конкурс Грузия танок
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх