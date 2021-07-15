Кременчуцький колектив Dance Life виборов призові місця на Міжнародному конкурсі у Грузії

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 575

Кременчуцький колектив сучасного та естрадного танцю Dance Life (керiвники – Iгор та Альона Лашко) виборов призові місця у Мiжнародному конкурсi «Золоте Руно», який проходив у мiсті Батумi (Грузiя) з 2 по 9 липня. Про це ТЪ повідомила Альона Лашко.

Серед бiльш нiж 400 учасникiв з рiзних країн Європи та України нашi танцюристи показали високий рiвень майстерностi та здобули три перших та одне друге мiсце у рiзних вiкових категорiях та номiнацiях «Естрадний танець», «Народна стилізація».

Серця суддiв підкорив запальний «Рок-н-ролл», галасливий «Ярмарок», чарiвна «Зозуля», яскравий «Канкан» та незабутнiй танок грузинських наречених «Нарнарi» у виконанні Dance Life.