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У Кременчуці поблизу Авторинку відкрили другу смугу для руху через переїзд - для повороту праворуч

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 844 Коментарів: 2

 

На перехресті вже встановили нові знаки

У Кременчуці поблизу Авторинку відкрили другу смугу для руху через переїзд - для повороту праворуч. Про зміну організації дорожнього руху повідомила пресслужба патрульної поліції. 

 

Хто ніколи не застрягав на цьому переїзді, і кому в спину не сигналили, той ніколи не їздив тим шляхом. У якийсь період часу патрульні почали «карати» любителів об'їхати узбіччям, і повернути праворуч, не чекаючи тих, кому потрібно ліворуч. 

 

Наразі ж не доведеться обирати між довгим очікуванням та можливістю отримати штраф. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: перехрестя переїзд дорожній рух
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Коментарі: 2

415
Чувааак:
Сьогодні, 13:53

в цієї новини вже борода встигла вирости. На ХК вже як два тижні назад про це було проінформовано



І чому прямо, а не наліво і направо?

"Хто ніколи не застрягав на цьому переїзді, і кому в спину не сигналили, той ніколи не їздив тим шляхом" 

Явно не водій писав. Я там часто їщдив, і мені ніхто не сигналив в спину. Від тго що поставили знак менше на ліво не стали їздити, відповідно черга на ліво не зменшилась. Світлофор там треба, тоді б питання необхідності 2-х полос не стояло б.


10 0
179
Юлия Волынская:
Сьогодні, 14:03

Цитата: Чувааак

в цієї новини вже борода встигла вирости. На ХК вже як два тижні назад про це було проінформовано



І чому прямо, а не наліво і направо?

"Хто ніколи не застрягав на цьому переїзді, і кому в спину не сигналили, той ніколи не їздив тим шляхом" 

Явно не водій писав. Я там часто їщдив, і мені ніхто не сигналив в спину. Від тго що поставили знак менше на ліво не стали їздити, відповідно черга на ліво не зменшилась. Світлофор там треба, тоді б питання необхідності 2-х полос не стояло б.


Писав не водій - водійка. Топлю за фемінітиви. І постійно та сама проблема на переїзді. Світлофор 100% треба. 
Так само треба і на Сумській світлофор... Але ніт. Не заслужили. 
І на Троїцькій на переїзді задовбали вжимати у стовп біля СБУшників. Бо всім треба всунутись у два ряди, забуваючи, як требе рейки переїздити. 


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