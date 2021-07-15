У Кременчуці поблизу Авторинку відкрили другу смугу для руху через переїзд - для повороту праворуч

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 844 Коментарів: 2

У Кременчуці поблизу Авторинку відкрили другу смугу для руху через переїзд - для повороту праворуч. Про зміну організації дорожнього руху повідомила пресслужба патрульної поліції.

Хто ніколи не застрягав на цьому переїзді, і кому в спину не сигналили, той ніколи не їздив тим шляхом. У якийсь період часу патрульні почали «карати» любителів об'їхати узбіччям, і повернути праворуч, не чекаючи тих, кому потрібно ліворуч.

Наразі ж не доведеться обирати між довгим очікуванням та можливістю отримати штраф.