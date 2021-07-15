Щоб забезпечити 232 дитини-сироти житлом, Кременчук потребує майже 88 млн грн

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Уряд вніс зміни до державної пільгової програми – тепер власне житло можуть отримати і громадяни, старші за 23 роки

На сьогоднішній день Кременчук потребує 87 234 325 грн компенсації з державного бюджету для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомляють у мерії.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року, відбулися зміни в правилах забезпечення житлом вищезазначеної категорії осіб. Зокрема, зміни стосуються скасування вікових обмежень. Якщо в попередні роки учасниками державної пільгової житлової програми могли бути лише діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа з 16 до 23 років включно, то наразі – її дія розповсюджена на громадян до 35 років і старше.

Окрім того, від віку учасників державної програми залежить і відсоток компенсації із державного бюджету для вирішення житлової проблеми, а саме:

від 16 до 23 років включно вони мають право на 100% компенсацію із державного бюджету від граничної вартості житла по регіону;

від 23 до 35 років – на 70% компенсації із державного бюджету від граничної вартості житла по регіону;

від 35 років і старше – на 30% від граничної вартості житла по регіону.

За інформацією КП «Квартирне управління», на даний час у міській черзі на отримання житла із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, перебуває:

віком від 16 до 23 років – 70 осіб, з них 5 – осіб із інвалідністю;

від 23 до 35 років – 145 осіб, із них 9 мають інвалідність;

віком від 35 років і старше – 17 осіб, із них 1 – зі статусом інваліда.

Члени місцевої комісії визначилися із сумами компенсацій із державного бюджету на реалізацію державної житлової пільгової програми. Наразі потреба в отриманні держсубвенції для забезпечення пільговиків по 1 списку (від 16 до 23 років) становить 34 640 325 грн, по ІІ списку – 50 080 236 грн, а по ІІІ списку – 2 513 764 грн.

Документи, затверджені 14 липня на засіданні комісії з питань забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків, розглянуть на засіданні виконкому, а потім для подальшої реалізації державної житлової пільгової програми передадуть в Полтавську обласну державну адміністрацію.