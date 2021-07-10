Гарячу воду кременчужанам не повернуть — заважають борги, каже мер Малецький

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 1 509

Теплий душ, як і раніше, є лише в двох мікрорайонах

Повноцінно подати гарячу воду містянам (тобто в усі мікрорайони) заважають борги. Про це заявив мер Кременчука Віталій Малецький 9 липня за засіданні виконкому. Він поінформував, що борги споживачів перед ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» складають 108 млн грн; борги перед КП «Теплоенерго» – 63 млн грн, із них 46 млн грн — це борги населення.

Своєю чергою, КП «Теплоенерго» винне теплоелектроцентралі вагонзаводу за теплову енергію для Раківки. За словами Віталія Малецького, тепер на КВБЗ думають, чи укладати угоду з ГК «Нафтогаз України», чи ні — компанія пропонує газ за ціною 9960 грн за тисячу кубометрів, тоді як місяцем раніше КП «Теплоенерго» купило газ по 7583,89 грн (з вартістю транспортування). Тоді депутати називали цей договір «кабальним», та наразі його умови кращі, ніж ті, що пропонують зараз тепловикам.

КремТЕЦ наразі не уклало договору з ГК «Нафтогаз України» – і перспектив поки що немає.

Тож на даний час, як і раніше, гаряча вода є у двох мікрорайонах — на Першому та Третьому Занасипах, де котельні «Теплоенерго».