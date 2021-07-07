8 липня закриють холодну воду на Правобережжі Кременчука

«Кременчукводоканал» 8 липня замінюватиме засувку діаметром 50 мм на перехресті вул. Соломії Крушельницької та пров. Пшеничному, через що відключать холодну воду у деяких будинках на Правобережжі з 8.00 до закінчення робіт (орієнтовно 17.00).
Тож у зв’язку з переключеннями на водопровідній мережі та у період виконання робіт припинять централізоване водопостачання у багатоквартирних, приватних будинках, установах і організаціях згідно переліку:
Під час відновлення централізованого водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів.
«Кременчукводоканал» просить зробити необхідний запас води. Контактні телефони: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.