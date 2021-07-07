8 липня закриють холодну воду на Правобережжі Кременчука

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 352

Водопостачання припинять у деяких будинках з 8.00 до орієнтовно 17.00

«Кременчукводоканал» 8 липня замінюватиме засувку діаметром 50 мм на перехресті вул. Соломії Крушельницької та пров. Пшеничному, через що відключать холодну воду у деяких будинках на Правобережжі з 8.00 до закінчення робіт (орієнтовно 17.00).

Тож у зв’язку з переключеннями на водопровідній мережі та у період виконання робіт припинять централізоване водопостачання у багатоквартирних, приватних будинках, установах і організаціях згідно переліку:

вул. Соломії Крушельницької, буд. 4–42 та 39–69;

пров. Пшеничний, буд. 1–12/23;

пров. Крем’яний, буд. 1–16;

пров. Конституції, буд. 1–10;

вул. Одеська, буд. 6, 6А, 6Б.

Під час відновлення централізованого водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів.

«Кременчукводоканал» просить зробити необхідний запас води. Контактні телефони: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.