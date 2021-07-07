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10 липня у Кременчуці позмагаються богатирі

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 391

 

Охочі взяти участь - звертайтесь до організаторів

10 липня у Кременчуці відбудеться турнір «Богатирські ігри».

Охочі взяти участь - звертайтесь до Володимира Самарцева +380678578901.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: богатырские игры стронгмени
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