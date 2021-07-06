Українських підлітків вакцинуватимуть від COVID-19 – але не всіх

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 063 Коментарів: 1

Головний санітарний лікар країни розповів, чи варто дітям чекати на вакцинацію перед початком навчального року

Відомо, що препарат Cominarty від Pfizer можна застосовувати для вакцинації від 12 років. В Україні поки що немає такої практики, проте незабаром все може змінитися, інформує «Уніан».

Експертка UNICEF Катерина Булавінова розповіла:

- У кількох країнах почалася вакцинація дітей від 12 років. Молодше 12 років, наскільки мені відомо, поки ніхто не вакцинує. І у всіх схвалюють документах все-таки говориться - від 12 років. Вакцинувати дітей можна з різних міркувань, але в першу чергу, щоб захистити їх самих від COVID-19, від нових штамів.

В Україні планують впровадити таку практику, але тільки для дітей, які мають дуже серйозні хронічні захворювання. Зазвичай дітей вакцинують ті країни, які вирішили всі питання з вакцинацією дорослого населення.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін наголосив в інтерв’ю ТСН, що до початку навчального року не варто очікувати на щеплення для підлітків. Проте, до 1 вересня планують визначитися з тактикою вакцинації цієї категорії населення.

Також Кузін зазначив, що фахової інформації про процес щеплення від коронавірусу дітей відомо небагато. Йдеться про опубліковані урядом КНР статті стосовно вакцинації дітей від 3 років. Також є кілька міжнародних статей, присвячених вакцинації дітей та підлітків.

Щодо дати почату дитячих щеплень від COVID-19 в Україні, то вона залежить від рішення національно-технічної групи експертів та від забезпеченості вакциною.