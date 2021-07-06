Українських підлітків вакцинуватимуть від COVID-19 – але не всіх

Головний санітарний лікар країни розповів, чи варто дітям чекати на вакцинацію перед початком навчального року
Відомо, що препарат Cominarty від Pfizer можна застосовувати для вакцинації від 12 років. В Україні поки що немає такої практики, проте незабаром все може змінитися, інформує «Уніан».
Експертка UNICEF Катерина Булавінова розповіла:
В Україні планують впровадити таку практику, але тільки для дітей, які мають дуже серйозні хронічні захворювання. Зазвичай дітей вакцинують ті країни, які вирішили всі питання з вакцинацією дорослого населення.
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін наголосив в інтерв’ю ТСН, що до початку навчального року не варто очікувати на щеплення для підлітків. Проте, до 1 вересня планують визначитися з тактикою вакцинації цієї категорії населення.
Також Кузін зазначив, що фахової інформації про процес щеплення від коронавірусу дітей відомо небагато. Йдеться про опубліковані урядом КНР статті стосовно вакцинації дітей від 3 років. Також є кілька міжнародних статей, присвячених вакцинації дітей та підлітків.
Щодо дати почату дитячих щеплень від COVID-19 в Україні, то вона залежить від рішення національно-технічної групи експертів та від забезпеченості вакциною.