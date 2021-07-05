Кременчук, Подорожі

Укрзалізниця запускає до запорізького курорту поїзд з Кременчука

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 751 Коментарів: 4

 
Поїзд Кременчук – Бердянськ почне курсувати з 12 липня

Поїзд №250 сполученням Кременчук – Бердянськ курсуватиме з 12 липня по парних днях. Відправлення з Кременчука о 16.40, прибуття в Бердянськ о 7.27 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд №262 Бердянськ – Кременчук курсуватиме з 13 липня по непарних дня. Відправлення з запорізького курорту – о 19.32, прибуття до Кременчука – о 10.22.

Окрім того, що цей поїзд зв’язав Полтавщину з популярним курортом Приазов’я, він стане доволі зручним потягом із Запоріжжя до Полтави.

Із Запоріжжя відправлятиметься о 00.31, о 8.18 прибуватиме у Полтаву, зворотно відправлення з Полтави – о 18.51, прибуття до Запоріжжя – о 2.04.

Поїзд куруватиме до вересня.   

5
Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 4

3 186
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:40

жесть 12 часов


7 1
195
БРАТ:
Сьогодні, 13:31

Цитата: zzzzzz
жесть 12 часов

ага- за 400 з гаком кілометрів... таке враження, що поїзд буде пхати 2ка кобил...:)


5 1
1 207
hunter:
Сьогодні, 14:15

Вы еще цену не озвучили smile


1 0
119
DarkFolko:
Сьогодні, 14:28

Просто забыли озвучить что маршрут у него Кременчуг - Полтава - Харьков - Запорожье - Бердянск...

Вод у дорога через пол Украины получилась


2 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх