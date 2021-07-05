Укрзалізниця запускає до запорізького курорту поїзд з Кременчука

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 751 Коментарів: 4

Поїзд №250 сполученням Кременчук – Бердянськ курсуватиме з 12 липня по парних днях. Відправлення з Кременчука о 16.40, прибуття в Бердянськ о 7.27 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд №262 Бердянськ – Кременчук курсуватиме з 13 липня по непарних дня. Відправлення з запорізького курорту – о 19.32, прибуття до Кременчука – о 10.22.

Окрім того, що цей поїзд зв’язав Полтавщину з популярним курортом Приазов’я, він стане доволі зручним потягом із Запоріжжя до Полтави.

Із Запоріжжя відправлятиметься о 00.31, о 8.18 прибуватиме у Полтаву, зворотно відправлення з Полтави – о 18.51, прибуття до Запоріжжя – о 2.04.

Поїзд куруватиме до вересня.