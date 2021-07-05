Кременчук

До Дня Дніпра кременчужани очистили річку від побутового сміття

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 350 Коментарів: 1

 

Також в Придніпровському парку презентували виставку, присвячену ландшафтному парку «Кременчуцькі плавні»

3 липня з нагоди Міжнародного дня Дніпра відділ екологічної безпеки Кременчука провів соціально-екологічну акцію, інформує пресслужба виконкому Кременчука. В рамках екозмагання «Очищаємо берег Дніпра від побутового сміття» учасники прибрали узбережжя.

В цей день відзначили й переможців конкурсу дитячих малюнків «Дніпро очима дітей» - для них організували катання на «піратському» кораблі.

А ще в Придніпровському парку організували виставку, присвячену ландшафтному парку «Кременчуцькі плавні». Кременчужани дізналися про флору та фауну парку, побачили на карті, де саме він знаходиться, ознайомилися з правилами поводження на території РЛП.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: екозмагання виставка Дніпро
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Коментарі: 1

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Angel737:
Сьогодні, 10:45

Респект Волонтёрам!!!


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