До Дня Дніпра кременчужани очистили річку від побутового сміття

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 350 Коментарів: 1

Також в Придніпровському парку презентували виставку, присвячену ландшафтному парку «Кременчуцькі плавні»

3 липня з нагоди Міжнародного дня Дніпра відділ екологічної безпеки Кременчука провів соціально-екологічну акцію, інформує пресслужба виконкому Кременчука. В рамках екозмагання «Очищаємо берег Дніпра від побутового сміття» учасники прибрали узбережжя.

В цей день відзначили й переможців конкурсу дитячих малюнків «Дніпро очима дітей» - для них організували катання на «піратському» кораблі.

А ще в Придніпровському парку організували виставку, присвячену ландшафтному парку «Кременчуцькі плавні». Кременчужани дізналися про флору та фауну парку, побачили на карті, де саме він знаходиться, ознайомилися з правилами поводження на території РЛП.