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Залізо з руди Ferrexpo є в деталях Apple і BMW

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 397 Коментарів: 2

 

На Полтавському ГЗК 563 династії – коли люди з покоління в покоління працюють на комбінаті. Найчастіше людина йде стопами батьків на ту саму посаду або в той самий цех. Були випадки, коли на комбінаті одночасно працювали чотири покоління однієї родини: прадід, дід, батько й онук

У Ferrexpo Plc входять Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати. Третій гірничо-збагачувальний комбінат, Біланівський, зараз будується.

На них видобувають руду і роблять з неї залізорудні окатиші. Їх використовують для виробництва сталеливарної продукції. Клієнти Ferrexpo – найбільші сталеливарні заводи Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В’єтнаму, США.

Залізо з цієї руди є в деталях автомобілів BMW й Audi, мобільних телефонів Samsung та Apple і в космічних апаратах.

Детальніше ТУТ.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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Коментарі: 2

471
ankrem:
Сьогодні, 10:23

А теперь можно постить рекламу без подписи РЕКЛАМА ?

Ну и ладно, хоть комменты тогда будут.

Очень хорошо, особонно третий гок. Все эти 563 и откинут копыта после него.


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1 206
hunter:
Сьогодні, 10:47

Цитата: ankrem

А теперь можно постить рекламу без подписи РЕКЛАМА ?

Ну и ладно, хоть комменты тогда будут.

Очень хорошо, особонно третий гок. Все эти 563 и откинут копыта после него.

Чтото ТГ стал похож на заказную газету.


3 0

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