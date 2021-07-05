Залізо з руди Ferrexpo є в деталях Apple і BMW

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 397 Коментарів: 2

На Полтавському ГЗК 563 династії – коли люди з покоління в покоління працюють на комбінаті. Найчастіше людина йде стопами батьків на ту саму посаду або в той самий цех. Були випадки, коли на комбінаті одночасно працювали чотири покоління однієї родини: прадід, дід, батько й онук

У Ferrexpo Plc входять Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати. Третій гірничо-збагачувальний комбінат, Біланівський, зараз будується.

На них видобувають руду і роблять з неї залізорудні окатиші. Їх використовують для виробництва сталеливарної продукції. Клієнти Ferrexpo – найбільші сталеливарні заводи Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В’єтнаму, США.

Залізо з цієї руди є в деталях автомобілів BMW й Audi, мобільних телефонів Samsung та Apple і в космічних апаратах.

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