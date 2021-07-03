Сьогодні Міжнародний день Дніпра

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Полтавський рибоохоронний патруль закликає містян до боротьби з браконьєрством.

Полтавський рибоохоронний патруль закликає містян до боротьби з браконьєрством.

«У нас одна головна мета — дбати про водні біоресурси Полтавщини. Сподіваємось, порушень буде менше. Давайте всі разом турбуватися про рибне господарство нашого краю», - говорять представники рибохорони та в черговий раз просять громадян дотримуватися встановленого природоохоронного законодавства та не завдавати шкоди рибному господарству держави.


Якщо Ви помітили порушення Правил рибальства або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просимо невідкладно повідомляти на «гарячу лінію» за номерами: (067) 329-29-22 та (067) 329-39-66

 

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Автор: Ірина Андрєєва
Теги: Дніпро рибохорона
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