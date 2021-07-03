Сьогодні Міжнародний день Дніпра

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Сьогодні, 12:48 Переглядів: 284

Полтавський рибоохоронний патруль закликає містян до боротьби з браконьєрством.

«У нас одна головна мета — дбати про водні біоресурси Полтавщини. Сподіваємось, порушень буде менше. Давайте всі разом турбуватися про рибне господарство нашого краю», - говорять представники рибохорони та в черговий раз просять громадян дотримуватися встановленого природоохоронного законодавства та не завдавати шкоди рибному господарству держави.



Якщо Ви помітили порушення Правил рибальства або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просимо невідкладно повідомляти на «гарячу лінію» за номерами: (067) 329-29-22 та (067) 329-39-66



