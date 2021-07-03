У Кременчуці злісного неплатника аліментів змусили відпрацювати борги

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 142

Автозаводський суд виніс вирок про 100 годин громадських робіт, які має відпрацювати кременчужанин, що тривалий час ухилявся від виплати аліментів.

За офіційними даними, чоловік грубо порушив вимоги ст. 51 Конституції України, глави 15 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», згідно з якою батьки зобов`язані утримувати дітей до досягнення ними повноліття та забезпечувати інтереси дітей.

Кременчужанин накопичив борг у 34 277 грн., що сукупно перевищує суму виплат за три місяці платежів.

Призначаючи покарання, суд врахував, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженим, так і іншими особами.

Тож чоловікові призначили покарання у виді громадських робіт на строк сто годин.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду через Автозаводський районний суд м. Кременчука протягом 30 днів з отримання копії судового рішення.