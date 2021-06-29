30 червня на Молодіжному не буде холодної води

30 червня «Кременчукводоканал» планує замінити дві засувки діаметром 250 мм на перехресті вул. Героїв України та Володимира Великого, через що у деяких будинках на Молодіжному не буде води з 8.30 до закінчення робіт (орієнтовно 19.00).
У зв'язку з переключеннями на водопровідній мережі та у період виконання робіт припинять централізоване водопостачання у багатоквартирних, приватних будинках, установах і організаціях згідно переліку:
У період проведення робіт та відновлення централізованого водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів.