30 червня на Молодіжному не буде холодної води

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 262 Коментарів: 1

30 червня «Кременчукводоканал» планує замінити дві засувки діаметром 250 мм на перехресті вул. Героїв України та Володимира Великого, через що у деяких будинках на Молодіжному не буде води з 8.30 до закінчення робіт (орієнтовно 19.00).

У зв'язку з переключеннями на водопровідній мережі та у період виконання робіт припинять централізоване водопостачання у багатоквартирних, приватних будинках, установах і організаціях згідно переліку:

просп. Лесі Українки, буд. 35 (готель), 35А (бойлерна);

вул. Героїв України, буд. 5, 17;

вул. Володимира Великого, буд. 1/22, 2/22, 32, 34, 36;

пров. Грозненський, буд. 4 (гімназія №26).

У період проведення робіт та відновлення централізованого водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів.

«Кременчукводоканал» просить зробити необхідний запас води. Контактні телефони: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.



