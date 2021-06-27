В Україні планують видавати «ковідні» сертифікати, що будуть дійсні протягом 180 днів

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 149

Назвали три підстави, на основі яких з 1 липня можна буде отримати документ

За словами директора Центру громадського здоров'я України Романа Родіна, «ковідний» сертифікат можна буде отримати з 1 липня. Про таке він заявив під час онлайн-інтерв'ю з експерткою з медичних питань ЮНІСЕФ Катериною Булавіною, розміщеному на Facebook-сторінці ЮНІСЕФ.

Щодо «ковідних» сертифікатів, зараз ми відпрацьовуємо Постанову Кабінету Міністрів, яким будуть визначатися умови видачі сертифікатів і сподіваємось, що вона запрацює з 1 липня.

Роман Родін назвав три підстави для видачі документа:

людина пройшла повний курс вакцинації;

негативний ПЛР тест (в цьому випадку термін дії сертифікату скорочується до 72 годин з момента, коли був взятий зразок);

якщо людина перехворіла на COVID-19 і данні про це внесені в електронну систему охорони здоров'я (сертифікат буде дійсним 10 діб - але з моменту лабораторного підтвердження діагнозу.

Щодо того, чи будуть «ковідні» сертифікати підставою для безперешкодного перетину кордонів, пан Родін зазначив, що це питання регулюватиметься двосторнніми домовленостями між державами.



