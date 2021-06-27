«Дідусь-розбишака» по-кременчуцьки: 72-річний водій скоїв аж дві ДТП за день

25 червня нетверезий чоловік поважного віку спричинив аж дві ДТП, повідомляє Патрульна поліція Кременчука на своїй Facebook-сторінці.
Перший інцидент сталався на вулиці Ціолковського: водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та скоїв наїзд на Ford, після чого залишив місце пригоди.
Через невеликий проміжок часу той самий Audi в кварталі 304 зіткнувся з припаркованим Dodge - адже не впевнився у безпечності руху.
Спілкуючись з 72-річним водієм, правоохоронці помітили в нього ознаки сп'яніння. Алкотестер Драгер показав аж 2,12 одиниць, що перевищує норму майже в 11 разів.
На чоловіка склали адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.