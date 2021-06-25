КП «Теплоенерго» оголосило про тендер на котельні для Раківки: будівництво заплановане у 2022 році

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 427 Коментарів: 2

Комунальне підприємство «Теплоенерго» повідомило про намір використати кредитні кошти від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) та грант від данського Фонду Фінансування сталої інфраструктури (DANIDA) на проєкт «Енергоефективна Раківка». Повідомлення про це розміщене на сайті КП «Теплоенерго». Загальний бюджет проекту становить 12,526 млн млн євро.

Проєкт передбачає:

будівництво двох нових газових котелень потужністю 20 МВт кожна;

будівництво котельн і на біопаливі потужністю 4 МВт;

і на біопаливі потужністю 4 МВт; встановлення автоматизованої системи диспетчерського управління SCADA для регулювання температури подачі теплоносія;

для регулювання температури подачі теплоносія; встановлення індивідуальних теплових пунктів.

Очікується, що тендерні процедури розпочнуться в третьому кварталі цього року і завершаться в першому кварталі 2022 року. Тендер проводитиметься відповідно до вимог НЕФКО, це буде міжнародний тендер відкритий для компаній будь-якої країни світу.

Відповідно, будівництво нових котелень для Раківки, яка замінить неефективну ТЕЦ вагонзаводу, розпочнеться у 2022 році за умови успішного тендеру. Опалювальний сезон 2021-2022 Раківка проведе по-старому: з теплом від ТЕЦ вагонзаводу.