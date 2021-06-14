«Енергоефективна Раківка»: у липні обіцяють провести тендер на будівництво котелень та закупівлі ІТП

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 288

Планується дві нові котельні та 122 ІТП, але не в цьому році

Контракт на будівництво двох нових котелень для Раківки планується підписати у січні наступного року. Тобто опалювальний сезон 2021-2022 мікрорайон розпочне зі старими потужностіми ТЕЦ КВБЗ.

Про хід реалізації інвестиційного проєкту «Енергоефективна Раківка» нещодавно повідомив на нараді радник міського голови з фінансових питань Микола Тарасенко. За його інформацією, заплановано провести тендери по трьох лотах (будівництву котелень та встановленню 122 індивідуальних теплових пунктів). Розробка тендерної документації триватиме до 1 липня, а 15 липня планується оголосити тендер.

Йдеться про будівництво двох котелень, одна з них частково працюватиме на біопаливі (пелептах) Відповідно до проєкту, індивідуальними тепловими пунктами будуть забезпечені 85% споживачів Раківки. Крім цього, місто взяло на себе зобов’язання розробити та реалізувати муніципальний план заміни теплових мереж у цьому мікрорайоні.

Як повідомлялося раніше, загальний інвестиційний бюджет проєкту складає €12,7 млн, із них: