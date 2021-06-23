«Вибуховий забіг»: кременчужанин Олександр Кодак виграв ультрамарафон

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 550

Кременчуцький бізнесмен Олександр Кодак - чемпіон України з нічного ультрамарафону, біг 50 км. Змагання відбулися 19-20 червня у Києві. Наш спортсмен фінішував першим із результатом 3:14:02. Тепер наш спортсмен представить Україну на чемпіонаті світу в Китаї.

- Сьогоднішній день став для мене історичним! На ві дкритому чемпіонаті України з ультрамарафонського бігу на дистанції 50 км завоював перше місце в абсолютному заліку! Тим самим автоматично пройшов відбір в збірну команду України з ультрамарафонського бігу для участі на чемпіонаті світу в Китаї, який відбудеться в жовтні цього року. Особисто для мене це вихід за рамки можливого та неймовірні відчуття від подолання дистанції більшої за марафон! Хочеться подякувати своїй команді підтримки, а саме: Koss Alin та Леся Алина, яка доречі теж посіла третє місце в жіночому заліку, Sergiy Kirchyk організатору проведення Кременчуцьких спортивних івентів, та особливо Сергій Година кременчуцькому ультра-мега-марафонцю. Друзі, з таким оточенням немає нічого неможливого. Дякую Оля Гонтарь, яка з 12 годин ночі до ранку з хвилюванням слідкувала за треком проходження траси. Також подяка за підтримку моїм рідним та братові Роман Кодак. KodakBrotherTeam тільки вперед, - зазначив чемпіон Олександр Кодак.



