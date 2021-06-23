Небезпека відкритих вікон: як вберегти дитину

Влітку вікна перетворюються на справжню небезпеку для малечі, тож батькам не можна втрачати пильність
Улітку, аби хоч якось захиститись від спеки, ми часто відчиняємо вікна. Але якщо в домі є діти, слід усвідомлювати, що такі дії можуть зашкодити їхньому життю і здоров’ю.
Перш за все, треба завжди пояснювати малюкам, що вікно – джерело небезпеки. Поспілкуйтесь з дитиною, спробуйте донести до неї, наскільки небезпечно сидіти на підвіконні, спиратись на москітну сітку, висовуватись з вікна. Розкажіть про можливі наслідки падіння. Навіть зовсім маленькі діти здатні зрозуміти це, якщо пояснити правильно.
Не слід забувати й про правила безпеки, дотримання яких має стати звичкою в сім’ї, де є діти.
І завжди пам’ятайте, що москітна сітка не здатна запобігти падінню, вона лише створює у малюка ілюзію безпеки.