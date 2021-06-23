Небезпека відкритих вікон: як вберегти дитину

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 419

Влітку вікна перетворюються на справжню небезпеку для малечі, тож батькам не можна втрачати пильність

Улітку, аби хоч якось захиститись від спеки, ми часто відчиняємо вікна. Але якщо в домі є діти, слід усвідомлювати, що такі дії можуть зашкодити їхньому життю і здоров’ю.

Перш за все, треба завжди пояснювати малюкам, що вікно – джерело небезпеки. Поспілкуйтесь з дитиною, спробуйте донести до неї, наскільки небезпечно сидіти на підвіконні, спиратись на москітну сітку, висовуватись з вікна. Розкажіть про можливі наслідки падіння. Навіть зовсім маленькі діти здатні зрозуміти це, якщо пояснити правильно.

Не слід забувати й про правила безпеки, дотримання яких має стати звичкою в сім’ї, де є діти.

Не залишайте дитину без нагляду, особливо в приміщеннях, де відкрите вікно або є ймовірність, що дитина може його відкрити;

Ніколи не грайте з малюком на підвіконні, не дозволяйте сидіти на ньому;

Не заохочуйте інтерес маленького дослідника до вікон;

Заберіть з-під вікна меблі, аби дитина не змогла залізти на підвіконня;

Не показуйте дітям, як відкривати вікно, намагайтеся відволікати їхню увагу;

Встановіть фіксатори, які не дозволять дитині відчинити вікно самотужки;

Якщо ж немає можливості встановити фіксатори, завжди можна викрутити ручки та використовувати їх лише за потреби;

Не дозволяйте виходити на балкон без супроводу дорослих.

І завжди пам’ятайте, що москітна сітка не здатна запобігти падінню, вона лише створює у малюка ілюзію безпеки.