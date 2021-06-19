Поки на площі Незалежності тримають кулаки за Україну, ці дівчата тримають автомати

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 487

Під час крайньої поїздки кременчуцькі волонтери перебували на Маріупольському напрямку. Як повідомив Леонід Харченко в одному із підрозділів 128 бригади їм вдалося познайомитися із двома бійцями - ними виявилися наші землячки Світлана (ліворуч від нашого водія Павла Зиміна) та Людмила (праворуч). Вже понад півтора роки наші красуні переносять всі негаразди та тяготи військової служби.

- Поки наші фанати на площі Незалежності у фанзоні тримають кулаки за Україну, ці дівчата тримають автомати та забезпечують нам перегляд футбольних матчів у мирному Кременчуці, - написав Харченко.

Від військових отримали прохання допомоги:

- АКБ 6СТ190-2 штуки,

- Набір ключів великих розмірів УМК-1К 4комплекти

- хрестовини карданних валів-4штуки на КрАЗ

- Зарядний пристрій до радіостанції Моторола DP-4400

- Акумулятори до мотороли 4-шт, можна і китайські.

- Може наші вболівальники за Україну готові відмовитися хоча би на половину від споживання пива, ковбасок та шашликів та допоможуть справжнім захисникам України?, - додав Леонід Харченко.

Приєднуйтесь до волонтерського руху, ми потрібні НАШИМ! Картка монобанку 5375 4141 2568 4505. Тел. для довідок 0969800259 та 0666008307. Слава Україні!