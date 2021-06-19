Поки на площі Незалежності тримають кулаки за Україну, ці дівчата тримають автомати

Під час крайньої поїздки кременчуцькі волонтери перебували на Маріупольському напрямку. Як повідомив Леонід Харченко в одному із підрозділів 128 бригади їм вдалося познайомитися із двома бійцями - ними виявилися наші землячки Світлана (ліворуч від нашого водія Павла Зиміна) та Людмила (праворуч). Вже понад півтора роки наші красуні переносять всі негаразди та тяготи військової служби.
Від військових отримали прохання допомоги:
- АКБ 6СТ190-2 штуки,
- Набір ключів великих розмірів УМК-1К 4комплекти
- хрестовини карданних валів-4штуки на КрАЗ
- Зарядний пристрій до радіостанції Моторола DP-4400
- Акумулятори до мотороли 4-шт, можна і китайські.
Приєднуйтесь до волонтерського руху, ми потрібні НАШИМ! Картка монобанку 5375 4141 2568 4505. Тел. для довідок 0969800259 та 0666008307. Слава Україні!