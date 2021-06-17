Кременчук

З двох проєктів Громадського бюджету зняли кошти

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 398

 

Їх перерозподілили на інші проєкти Громадського бюджету

Сьогодні, 17 червня, на бюджетній комісії перерозподілили кошти закладені на Громадський бюджет. З двох проєктів зняли кошти й перерозподілили між 5 проєктами Громадського бюджету. 

З проєктів, які мали реалізовуватися по вул. Республіканській, 63 зняли 650 000 грн та 247 000 грн зняті з проєкту по Першотравневій, 20.

Кошти перерозподілені між 5 проєктами Громадського бюджету:

  • 149 000 грн на облаштування дитячого майданчику біля будинку №14 в квт. 287
  • 345 000 грн на придбання мультимедійного обладнання для гімназії № 23 та комп'ютерного обладнання для гімназії № 12
  • 108 000 грн на облаштування дитячого ігрового майданчика біля будинку № 29 по вул. маршала Говорова
  • 294 000 грн на капремонт тротуару з встановленням малих архітектурних форм біля будинку №76 по вул. Мічуріна
  • 291 000 грн на капремонт тротуару біля будинків №4, 7, 9 у квт. № 297.
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Автор: Альона Душенко
Теги: громадський бюджет
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