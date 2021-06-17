З двох проєктів Громадського бюджету зняли кошти

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 398

Їх перерозподілили на інші проєкти Громадського бюджету

Сьогодні, 17 червня, на бюджетній комісії перерозподілили кошти закладені на Громадський бюджет. З двох проєктів зняли кошти й перерозподілили між 5 проєктами Громадського бюджету.

З проєктів, які мали реалізовуватися по вул. Республіканській, 63 зняли 650 000 грн та 247 000 грн зняті з проєкту по Першотравневій, 20.

Кошти перерозподілені між 5 проєктами Громадського бюджету: