«Кременчуцький ТелеграфЪ» отримав книги в рамках проєкту «Подаруй книгу»

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 311

Книги про російсько-українську війну, Чорнобильську трагедію та футбол













Фото: Артем Коваленко

У рамках проєкту «Подаруй книгу» «Кременчуцький ТелеграфЪ» отримав у подарунок книги від Кременчуцького антикорупційного центру. Серед подарунків - книги про російсько-українську війну, Чорнобильську трагедію, історичні книжки та про український футбол. Оскільки журналісти «Кременчуцького Телеграфу» одні з небагатьох висвітлюють події на передовій.

- Журналістам редакції газети ТелеграфЪ ми подарували книги про війну, про Крим, про Чорнобиль та про український футбол. Нові знання в нових книжках. Бажаємо всебічного та об'єктивного висвітлення подій, - розповіла керівниця антикорупційного центру Оксана Гуйда.





Проєкт «Подаруй книгу» реалізують спільно: ГО «Кременчуцький антикорупційний центр», Громадська організація «Правозахисне об'єднання «ФЕМІДА» та Перший всеукраїнський музей історії однострою. Дякуємо за співпрацю Viktor Lytvinov, Державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України».

Якщо бажаєте прочитати книгу - звертайтеся до редакції «Кременчуцького Телеграфу».