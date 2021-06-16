«Кременчуцький ТелеграфЪ» отримав книги в рамках проєкту «Подаруй книгу»

У рамках проєкту «Подаруй книгу» «Кременчуцький ТелеграфЪ» отримав у подарунок книги від Кременчуцького антикорупційного центру. Серед подарунків - книги про російсько-українську війну, Чорнобильську трагедію, історичні книжки та про український футбол. Оскільки журналісти «Кременчуцького Телеграфу» одні з небагатьох висвітлюють події на передовій.
Проєкт «Подаруй книгу» реалізують спільно: ГО «Кременчуцький антикорупційний центр», Громадська організація «Правозахисне об'єднання «ФЕМІДА» та Перший всеукраїнський музей історії однострою. Дякуємо за співпрацю Viktor Lytvinov, Державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України».
Якщо бажаєте прочитати книгу - звертайтеся до редакції «Кременчуцького Телеграфу».