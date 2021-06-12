Кабінет Міністрів планує зменшити кількість чиновників на 10%

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 252

Про масштабну реформу системи держуправління повідомив на своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. В межах цієї ініціативи планують приблизно на 10% зменшити кількість держслужбовців – адже якість має бути важливіша за кількість.

- Паралельно готується законопроєкт про реформування системи оплати праці держслужбовців, - додав Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, це унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб’єктивним принципом, а державна служба стане більш престижною.

Перш за все, нову модель застосують у Секретаріаті Кабміну, Міністерстві фінансів, Міністерстві цифрової трансформації та НАДС.