Де в Кременчуці відключатимуть світло 14 червня: адреси

Причина – проведення ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 14 червня планується проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста. У зв’язку з цим в Кременчуці можливі тимчасові відключення електроенергії.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Вадима Пугачова, 14, 14-В, 16;
- вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Бригадна;
- вул. Гійома Боплана;
- вул. Затонна;
- вул. Недогарська;
- вул. Весняна;
- вул. Нечая;
- вул. Короленка;
- вул. Кооперативна;
- вул. Сєдова;
- вул. Лугова;
- вул. Цимлянська;
- вул. Каховська;
- вул. Громадянська;
- вул. Ботанічна;
- вул. Пугачова;
- вул. Лісна;
- вул. Зелена;
- вул. Пирогова;
- вул. Кільцева;
- пров. Бригадний;
- пров. Дачний;
- пров. Річний;
- пров. Затонний;
- пров. Набережний;
- пров. Водний;
- пров. Седова;
- пров. Нечая;
- пров. Центральний;
- пров. Пугачова;
- пров. Весняний;
- пров. Бакинський;
- пров. Західний;
- пров. Градізький;
- пров. Зв'язковий;
- пров. Пирогова;
- пр. Бригадний;
- пр. Громадянський;
- пр. Весняний;
- пр. Дачний;
- пр. Річний;
- пр. Луговий;
- туп. Пугачова.
З 8.00 до 17.00 припинять подачу електроенергії за адресами:
- вул. Бетонна,
- вул. Солдатська,
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова;
- вул. Суворова;
- пров. Господарський;
- пров. Декабристів.
З 13.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Кооперативна;
- вул. Юрія Кондратюка;
- пров. Кооперативний;
- пров. Макаренка;
- пров. Західний;
- пр. Макаренка;
- 2-й пр. Макаренка;
- 1-й пр. Юрія Кондратюка;
- туп. Юрія Кондратюка.