Де в Кременчуці відключатимуть світло 14 червня: адреси

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 82

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 14 червня планується проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста. У зв’язку з цим в Кременчуці можливі тимчасові відключення електроенергії.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Вадима Пугачова, 14, 14-В, 16;

вул. Богдана Хмельницького;

вул. Раїси Кириченко;

вул. Бригадна;

вул. Гійома Боплана;

вул. Затонна;

вул. Недогарська;

вул. Весняна;

вул. Нечая;

вул. Короленка;

вул. Кооперативна;

вул. Сєдова;

вул. Лугова;

вул. Цимлянська;

вул. Каховська;

вул. Громадянська;

вул. Ботанічна;

вул. Пугачова;

вул. Лісна;

вул. Зелена;

вул. Пирогова;

вул. Кільцева;

пров. Бригадний;

пров. Дачний;

пров. Річний;

пров. Затонний;

пров. Набережний;

пров. Водний;

пров. Седова;

пров. Нечая;

пров. Центральний;

пров. Пугачова;

пров. Весняний;

пров. Бакинський;

пров. Західний;

пров. Градізький;

пров. Зв'язковий;

пров. Пирогова;

пр. Бригадний;

пр. Громадянський;

пр. Весняний;

пр. Дачний;

пр. Річний;

пр. Луговий;

туп. Пугачова.

З 8.00 до 17.00 припинять подачу електроенергії за адресами:

вул. Бетонна,

вул. Солдатська,

вул. Володимира Вернадського;

вул. Чернишевського;

вул. Рилєєва;

вул. Портова;

вул. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Манагарова;

вул. Східна;

вул. Левітана;

вул. Господарська;

вул. Попова;

вул. Суворова;

пров. Господарський;

пров. Декабристів.

З 13.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами: