Футбольний клуб «Кремінь» планує взяти за основу 1912 рік, як свого часу зробила кропивницька «Зірка» та «Миколаїв».

6 вересня 1912 року у Кременчуці відбувся перший футбольний матч, про який залишилася офіційна згадка. Пропонуємо вболівальникам долучитися до обговорення, щоб саме 1912 рік взяти за основу історії футбольного шляху. Понад сторічна історія розвитку футболу у Кременчуці поєднає розвиток довоєнного футболу, баталії між командами лівобережжя і правобережжя, історії успіхів «Торпедо», «Дніпра» та «Кременя». Адже команди підприємств, навчальних закладів ставали запорукою відродження футболу у Кременчуці. Так відбулося і у 2003 році, коли «Кремінь», як птах-фенікс, відродився й повернувся на футбольну мапу України.