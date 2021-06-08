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Футбольний клуб «Кремінь» планує взяти за основу 1912 рік

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

 

Долучайтеся до обговорення

Футбольний клуб «Кремінь» планує взяти за основу 1912 рік, як свого часу зробила кропивницька «Зірка» та «Миколаїв». 

- 26 вересня 1912 року у Кременчуці відбувся перший футбольний матч, про який залишилася офіційна згадка. Пропонуємо вболівальникам долучитися до обговорення, щоб саме 1912 рік взяти за основу історії футбольного шляху. Понад сторічна історія розвитку футболу у Кременчуці поєднає розвиток довоєнного футболу, баталії між командами лівобережжя і правобережжя, історії успіхів «Торпедо», «Дніпра» та «Кременя». Адже команди підприємств, навчальних закладів ставали запорукою відродження футболу у Кременчуці. Так відбулося і у 2003 році, коли «Кремінь», як птах-фенікс, відродився й повернувся на футбольну мапу України. До вашої уваги пропонуємо попередній варіант історії «Кременя», він може коригуватися та доповнюватися, - йдеться у повідомленні на сторінці ФК Кремінь. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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