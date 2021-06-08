Двоє кременчужан попалися на зберіганні наркотиків

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 165

Щонайменше двох кременчужан, яких підозрюють у зберіганні наркотиків затримали за минулу добу патрульні.

На вулиці Троїцькій охоронці порядку зупинили Daewoo за порушення правил дорожнього руху і, оскільки водій перебував за кермом з ознаками наркотичного сп'яніння та помітно нервував, провели обшук і знайшли у 27-річного чоловіка кристалічну речовину, схожу на наркотичну.

У чоловіка, якого затримали у провулку Самойлівському, бо він помітно нервував, побачивши інспекторів, при собі також був пакетик з наркотиком. До слова, пакетик той кременчужанин намагався викинути, але тепер слідчо-оперативна група має з'ясувати усі обставини.

Нагадуємо, згідно зі ст. 309 ККУ — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту – караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.