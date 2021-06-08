Двоє кременчужан попалися на зберіганні наркотиків

Щонайменше двох кременчужан, яких підозрюють у зберіганні наркотиків затримали за минулу добу патрульні.
На вулиці Троїцькій охоронці порядку зупинили Daewoo за порушення правил дорожнього руху і, оскільки водій перебував за кермом з ознаками наркотичного сп'яніння та помітно нервував, провели обшук і знайшли у 27-річного чоловіка кристалічну речовину, схожу на наркотичну.
У чоловіка, якого затримали у провулку Самойлівському, бо він помітно нервував, побачивши інспекторів, при собі також був пакетик з наркотиком. До слова, пакетик той кременчужанин намагався викинути, але тепер слідчо-оперативна група має з'ясувати усі обставини.