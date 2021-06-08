Кременчук, Україна, Світ

В Україні планують збільшити штрафи за знищення культурних пам’яток до 3,4 мільйона гривень

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 338 Коментарів: 2

 

Депутати розглянуть законопроєкти з протидії хаотичній забудові

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що саме недосконалість законодавства у сфері охорони культурної спадщини призводить до руйнування унікальних споруд та пам’ятників архітектури. Про це повідомили на офіційному порталі Уряду.

Законопроєкти №4561 та № 4562 збільшують адміністративну відповідальність за руйнування або знищення культурних пам’яток та навіть передбачають кримінальну відповідальність в окремих випадках.

Документами пропонуються такі розміри штрафів:

  • для громадян від 850-1 700 грн до 17 000-170 000 грн;
  • для посадовців - від 1700-2 250 грн до 170 000 грн;
  • за повторне порушення для фізичних осіб - 170 000 - 340 000 грн;
  • для юридичних осіб - від 1700 - 170 000 грн до 20400 - 1 700 000 грн;
  • за невиконання припису - від 850 - 1700 грн до 1 700 000 грн;
  • за повторне порушення для юросіб - 40 800 - 3 400 000 грн.

Також законопроєкти передбачають розширення кола осіб, які можуть складати протокол за порушення, створюють прозорі умови для забудовників і делегують окремі повноваження з охорони культурної спадщини органам місцевого самоврядування.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: культура пам'ятки штрафи
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Коментарі: 2

1 187
hunter:
Сьогодні, 09:38

Вот клоуны,что для строительной мафии под прикрытием разных ,обобщим "начальников" эти 3.4 ляма.


2 0
28
Admiral_Nelson:
Сьогодні, 10:00

Ждем-с дела на бывшего президента Порошенко,который в Киеве влез на территорию охраняемого государством памятника.smile


4 2

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