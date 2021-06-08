В Україні планують збільшити штрафи за знищення культурних пам’яток до 3,4 мільйона гривень

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що саме недосконалість законодавства у сфері охорони культурної спадщини призводить до руйнування унікальних споруд та пам’ятників архітектури. Про це повідомили на офіційному порталі Уряду.
Законопроєкти №4561 та № 4562 збільшують адміністративну відповідальність за руйнування або знищення культурних пам’яток та навіть передбачають кримінальну відповідальність в окремих випадках.
Документами пропонуються такі розміри штрафів:
Також законопроєкти передбачають розширення кола осіб, які можуть складати протокол за порушення, створюють прозорі умови для забудовників і делегують окремі повноваження з охорони культурної спадщини органам місцевого самоврядування.