В Україні планують збільшити штрафи за знищення культурних пам’яток до 3,4 мільйона гривень

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 338 Коментарів: 2

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що саме недосконалість законодавства у сфері охорони культурної спадщини призводить до руйнування унікальних споруд та пам’ятників архітектури. Про це повідомили на офіційному порталі Уряду.

Законопроєкти №4561 та № 4562 збільшують адміністративну відповідальність за руйнування або знищення культурних пам’яток та навіть передбачають кримінальну відповідальність в окремих випадках.

Документами пропонуються такі розміри штрафів:

для громадян від 850-1 700 грн до 17 000-170 000 грн;

для посадовців - від 1700-2 250 грн до 170 000 грн;

за повторне порушення для фізичних осіб - 170 000 - 340 000 грн;

для юридичних осіб - від 1700 - 170 000 грн до 20400 - 1 700 000 грн;

за невиконання припису - від 850 - 1700 грн до 1 700 000 грн;

за повторне порушення для юросіб - 40 800 - 3 400 000 грн.

Також законопроєкти передбачають розширення кола осіб, які можуть складати протокол за порушення, створюють прозорі умови для забудовників і делегують окремі повноваження з охорони культурної спадщини органам місцевого самоврядування.