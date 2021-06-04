На покос трави лікарням Кременчука виділять 84 425 гривень

Під час засідання виконавчого комітету Кременчука 4 червня прийняли рішення про виділення коштів на покос трави біля лікарень Кременчука. Мер Малецький зазначив, що КП «Благоустрій Кременчука» не встигає косити траву, яка росте надто швидко і тим паче не має можливості робити це безкоштовно.
Місто вирішило залучити для виконання робіт приватних підрядників:
На покос трави виділили 84425 гривень, з них 28 600 отримає Перша лікарня, 35200 - ЛІЛ «Кременчуцька», 20 625 - Кременчуцька міська лікарня «Правобережна».