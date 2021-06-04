Кременчук

На покос трави лікарням Кременчука виділять 84 425 гривень

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 331 Коментарів: 4

 

Для виконання робіт місто залучить приватних підрядників

Під час засідання виконавчого комітету Кременчука 4 червня прийняли рішення про виділення коштів на покос трави біля лікарень Кременчука. Мер Малецький зазначив, що КП «Благоустрій Кременчука» не встигає косити траву, яка росте надто швидко і тим паче не має можливості робити це безкоштовно.

Місто вирішило залучити для виконання робіт приватних підрядників:

- Їх послуги коштують на третину дешевше, ніж послуги «Благоустрою», - пояснив Віталій Малецький.

На покос трави виділили 84425 гривень, з них 28 600 отримає Перша лікарня, 35200 - ЛІЛ «Кременчуцька‎», 20 625 - Кременчуцька міська лікарня «‎Правобережна».

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: гроші покос трави лікарні
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 4

1 183
hunter:
Сьогодні, 15:37

Приватные фирмы прокладки?


3 0
536
shtai:
Сьогодні, 15:39

Я чогось не розумію... якщо в КП дорожче на третину ніж у приватних підрядників, то чому не домовитись з ними на покіс трави по всьму місту і тим самим зменшити витрати на третину?

 

P.S. Чи забрехались вже настільки, що брехня почала переганяти?


7 0
1 183
hunter:
Сьогодні, 15:46

Цитата: shtai

Я чогось не розумію... якщо в КП дорожче на третину ніж у приватних підрядників, то чому не домовитись з ними на покіс трави по всьму місту і тим самим зменшити витрати на третину?

 

P.S. Чи забрехались вже настільки, що брехня почала переганяти?

Через кп идут откаты,а фирмочки свои родные,все в карман.smile


4 0
477
vortex:
Сьогодні, 16:33

Розкажіть мені хтось, хто в курсі. Для чого косити траву яка не є бурьяном? Дивлюсь - не можу зрозуміти. Там де ростуть польові трави - амброзія та інший бурьян не росте. Косять лише газонну траву(нормальні люди). Вона від цього стає міцніше та густіше. Якщр "під нолик" викосити звичайну траву на її місці починає рости бурьян. Ходити з трімерами та зрізати все підряд до голої землі - це не благоустрій, це марнотратсво


1 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх