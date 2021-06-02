Кременчук, Україна, Світ

«Суд у смартфоні» став реальністю: Верховна Рада підтримала законопроєкт

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 401 Коментарів: 2

 

Документ впроваджує електронний обіг документів у кримінальному процесі

Під час засідання Верховної Ради 1 червня на підтримку законопроєкту №5246, який впроваджує електронний документообіг у кримінальному процесі, віддали голоси 276 депутатів.

Цей документ вже отримав негласну назву «Суд у смартфоні». В ньому прописано, що електронні документи матимуть тож самий статус, що і паперові – і це суттєво зменшить кількість бюрократичних моментів в кримінальному процесі. Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування забезпечить швидке створення, збирання, зберігання, пошук і передачу матеріалів.

 

Користуватися інструментом зможуть всі учасники процесу: слідчі, прокурори, захисники, судді тощо. Підписання та узгодження електронних документів відбуватиметься за допомогою електронного підпису.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: суд електронні документи
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Коментарі: 2

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hunter:
Сьогодні, 12:01

И проснулся ты утром,а тебе уже срок припаяли с нашим чесным судом.smile


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romix:
Сьогодні, 12:03

А нужно еще новое приложение "Зона у смартфона": получил приговор - отсидел онлайн - вышел из приложения.

 

А если серьезно - они ЕСІТС (Електронний суд) который год запустить не могут...  О чем вы, господа депутаты???


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