«Суд у смартфоні» став реальністю: Верховна Рада підтримала законопроєкт

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 401 Коментарів: 2

Під час засідання Верховної Ради 1 червня на підтримку законопроєкту №5246, який впроваджує електронний документообіг у кримінальному процесі, віддали голоси 276 депутатів.

Цей документ вже отримав негласну назву «Суд у смартфоні». В ньому прописано, що електронні документи матимуть тож самий статус, що і паперові – і це суттєво зменшить кількість бюрократичних моментів в кримінальному процесі. Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування забезпечить швидке створення, збирання, зберігання, пошук і передачу матеріалів.

Користуватися інструментом зможуть всі учасники процесу: слідчі, прокурори, захисники, судді тощо. Підписання та узгодження електронних документів відбуватиметься за допомогою електронного підпису.