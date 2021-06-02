На Вадима Пугачова не розминулись фура і Daewoo

Сьогодні, 10:18 Переглядів: 609

Люди не постраждали

На вулиці Вадима Пугачова неподалік від АЗС не розминулись фура і Daewoo. Про це повідомляють містяни у одній із спільнот міста.

За попередніми даними люди не постраждали.







