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На Вадима Пугачова не розминулись фура і Daewoo

Сьогодні, 10:18 Переглядів: 609

 

Люди не постраждали

На вулиці Вадима Пугачова неподалік від АЗС не розминулись фура і Daewoo. Про це повідомляють містяни у одній із спільнот міста.

За попередніми даними люди не постраждали.



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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП фура
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