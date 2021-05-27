Кременчук, Освіта

Цьогоріч зі шкіл Кременчука випускається 2772 учня

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 2

 

На золоту медаль претендує 71 випускник, на срібну – 21

27 травня у всіх школах Кременчука з нагоди завершення навчального року пролунав останній дзвоник. За інформацією директора департаменту освіти Геннадія Москалика, цьогоріч із закладів освіти випускається 2772 школяра – 814 одинадцятикласників (34 класи) і 1958 дев'ятикласників (70 класів).

За попередніми даними, на золоту медаль претендує 71 учень випускних класів, на срібну – 21 випускник. Остаточні дані по медалістам стануть відомі після здачі одинадцятикласниками зовнішнього незалежного оцінювання.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: выпускники школьники школа учебный год последний звонок
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