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На Соборній у Кременчуці трохи подимів банк

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 397

 

На місці працюють рятувальники

Сьогодні, 27 травня, пообіді на вулиці Соборній трохи придимів банк. Про це Телеграфу повідомили очевидці. 

- Загорілася проводка у відділенні УкрСиббанк на Соборній, - повідомив читач Костянтин.
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Автор: Альона Душенко Фото: Костянтин
Теги: пожежа
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