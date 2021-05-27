Кременчуцького футболіста викликали у розташування збірної України

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 512

Тренерський штаб збірної України довикликав в розташування команди півзахисника Гента Романа Безуса. Роман Безус вихованець кременчуцького футболу, дебютував за збірну України майже 10 років тому у товариському матчі проти збірної Німеччини.

Роман Безус прибуде до збірної після чотириденних вихідних. 28 травня головна команда країни розпочне заключний етап підготовки до Євро-2020.

Таким чином, наш футболіст отримав можливість зіграти за збірну в контрольних поєдинках проти Північної Ірландії та Кіпру, які пройдуть 3-го і 7 червня відповідно.