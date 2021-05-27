Рятувальники витягли кременчужанина з води біля «Восьминога»

Надзвичайники наголошують, що вода ще занадто холодна для довготривалого купання
Кременчужанина, що вирішив поплавати неподалік бару «Восьминіг» з води довелося витягати рятувальникам. Виклик на лінію 102 надійшов від містян сьогодні зранку.
Як повідомили у прес-службі Кременчуцького міськрайонного управління ДСМНС у Полтавській області, працівники комунального підприємства Кременчук «Аква –Сервіс» чоловіка витягли з води і передали медикам.
Рятувальники наголошують, що під час відпочинку поблизу річки НЕ МОЖНА: