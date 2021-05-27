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Рятувальники витягли кременчужанина з води біля «Восьминога»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 118

 

Надзвичайники наголошують, що вода ще занадто холодна для довготривалого купання

Кременчужанина, що вирішив поплавати неподалік бару «Восьминіг» з води довелося витягати рятувальникам. Виклик на лінію 102 надійшов від містян сьогодні зранку.

Як повідомили у прес-службі Кременчуцького міськрайонного управління ДСМНС у Полтавській області, працівники комунального підприємства Кременчук «Аква –Сервіс» чоловіка витягли з води і передали медикам.

Рятувальники наголошують, що під час відпочинку поблизу річки НЕ МОЖНА:

  • заходити у воду в нетверезому стані;
  • запливати далі за буйки;
  • купатися у місцях де не відома глибина;
  • купатися у місцях де ростуть водорості;
  • пригати у воду з розбігу чи з обриву;
  • залишати дітей біля водойм без нагляду;
  • заходити у воду відразу після прийому їжі;
  • заходити у воду після тривалого перебування на під прямими сонячними променями.
- Перебувати у воді безперервно можна не більше 15 хвилин, - застерігають рятувальники.
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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: google
Теги: рятувальники
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