Делегація з Донбасу завітала до Кременчуцького ЦНАПу

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Вчора, 25 травня, у рамках навчального візиту «Досягнення Полтавщини. Кращі практики успішного об’єднання» представники ОМС Донецької та Луганської областей відвідали Кременчуцький ЦНАП.





Захід організований Програмою ООН із відновлення та розбудови миру, яка впроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН), Структурою ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA), Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) за підтримки Європейського Союзу та проведений КП «Інститут розвитку Кременчука».





Нині Кременчуцький ЦНАП – це потужний сервіс із надання адміністративних послуг кременчужанам, жителям не лише прилеглих територій, а й гостей з усієї країни. Він є одним із кращим в Україні.

Директор ЦНАП Тетяна Печериця повідомила, що незважаючи на вагоме щоденне навантаження на ЦНАП (до 2000 громадян), інформаційна система забезпечує практичну відсутність відвідувачів у зоні очікування. За допомогою лазерного пристрою зчитувачів штрих-кодів система сповіщення через штрих-коди на талонах інформує кожного адміністратора про присутність громадянина в залі очікування. Відвідувачам не доводиться заповнювати жодних заяв, вхідні дані вводять адміністратори, після чого автоматично генерується бланк із заявкою та супровідна документація.